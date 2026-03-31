Afganistan ve Pakistan’ı şiddetli seller vurdu: 47 ölü

Afganistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan seller, orta ve doğu illerini etkisi altına aldı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (ANDMA)’nın açıklamasına göre; Parvan, Maidan Wardak, Daikundi ve Logar illerinde en az 28 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı, ve 100’den fazla ev yıkıldı.

Bazı bölgelerde ise yağışların devam etmesi nedeniyle sel riskinin sürdüğü bildirildi.

PAKİSTAN'DA 19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Pakistan’ın Afganistan ile sınır komşusu olan Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, sel felaketi can kaybına yol açtı. Eyalet Afet Yönetim Kurumu verilerine göre, selde 17 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi yaralandı.

Ayrıca Pencap eyaletinin Lahor kentinde dün meydana gelen şiddetli yağış ve rüzgarlar sonucunda bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Böylece Pakistan’daki toplam can kaybı 19’a yükseldi.

SELLERİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

Her iki ülkede de yetkililer, sellerin yol açtığı hasarı azaltmak ve can kayıplarını önlemek amacıyla uyarılarda bulunurken, bazı bölgelerde daha fazla yağışın beklenmesi nedeniyle sel riskinin devam ettiği vurgulandı.