Afganistan’da aşı görevlilerine silahlı saldırı

Çocuk felci aşılaması yapan sağlık görevlilerine, silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda, 4 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da başlatılan aşılama kampanyasında görevli sağlık personeline, Nangarhar vilayetinin 3 farklı noktasında saldırı düzenlendi.

Çocuk felci aşılaması yapan görevlilerden 4’ü, yapılan saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

Aşılama kampanyasının başkanlığını yürüten Doktor Jan Mohammad yaptığı açıklamada, saldırıların silahlı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Şehrin 3 farklı noktasında sağlık görevlilerinin hedef alınması sonucu, 3 kişinin yaralandığını belirterek, "3 aylık aradan sonra bugün faaliyetlerimize başlamamızın ikinci günüydü, ancak bir kez daha işlemleri askıya almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Nangarhar Valisi Zia ul Hak Amarkhil, olay üzerine yaptığı açıklamada polisin saldırıları araştırdığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

3 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Mart ayında da çocuk felci aşısı için çalışan 3 kadın silahlı şahıslar tarafından öldürülmüş, aşı faaliyetleri askıya alınmıştı.

Afganistan'ın belli bir kesimi, aşılara karşı çıkıyor.

Militanlar, aşıların Batı tarafından casusluk için kullanıldığını iddia ederek sık sık sağlık çalışanlarına saldırı gerçekleştiriyor.