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    Afganistan'da bombalı saldırıda siviller hedef alındı

    Sivilleri taşıyan aracın geçişi sırasında tuzaklanan bomba patlatıldı. Saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.
    • AA
    • 08.08.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 15:37
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    Afganistan'da bombalı saldırıda siviller hedef alındı

    Taliban'ın ilerleyişinin hız kazandığı Afganistan'da bombalı saldırı düzenlendi.

    Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda siviller hedefteydi.

    SİVİLLERİ TAŞIYAN ARACA SALDIRI

    Paktiya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vilayetin Seyit Kerem ilçesine bağlı Çinu köyünde yola tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı bildirildi.

    EMNİYET: SORUMLUSU TALİBAN

    Saldırıda, aralarında çocukların bulunduğu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

    Emniyet Müdürlüğü, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

    Afganistan da bombalı saldırıda siviller hedef alındı #1

    TALİBAN'IN SALDIRILARI ARTTI

    ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

    Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

    TALİBAN'IN KONTROLÜNE GEÇEN YERLER

    Ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrinin dün öğleden sonra Taliban kontrolüne geçmesiyle militanların hakimiyet sağladığı vilayet merkezleri 2'ye yükseldi.

    Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, Kunduz, kuzeyde Sar-i Pul ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

    Afganistan da bombalı saldırıda siviller hedef alındı #2

    BM, SALDIRILARIN BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI

    Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor. Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

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