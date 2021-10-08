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Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.