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    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
    • AA
    • 08.10.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 17:37
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    Afganistan’da, Taliban’ın başkent Kabil’e girip yönetimi ele geçirmesinin ardından yükselen tansiyon düşmüyor.

    ABD'nin ülkeden çekilmesiyle artan çatışmaların bedelini, en çok sivil halk ödüyor.

    NAMAZ SAATİNDE SALDIRI

    Ülkede, sivil halkı hedef alan kanlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

    Kuzey bölgesinde yer alan Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bulunan bir camide, cuma namazı saatlerinde saldırı düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

    Gerçekleştirilen bombalı saldırı, camiyi savaş alanına çevirdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid’in yaptığı açıklamada, saldırının hedefi olan caminin Şiilere ait olduğu belirtildi.

    Saldırıda ölü sayısının 100'ü geçtiği, çok sayıda yaralı olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, saldırının bir intihar eylemi olduğunu ifade etti.

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var VİDEO

    HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

    Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

    Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ülkede geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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