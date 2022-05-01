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    Afganistan'da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı

    Camileri hedef alan saldırılar nedeniyle Taliban güvenlik önlemlerini artırırken, bayram namazına katılımın azaldığı görüldü.
    • 01.05.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:06
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    Afganistan'da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı

    Afganistan’da, son dönemde artan camilere yönelik bombalı saldırılar nedeniyle, halkın bayram namazına olan ilgisi azaldı.

    Taliban yönetimi, bugünün bayramın ilk günü olduğunu açıkladı. AA’nın haberine göre; başkent Kabil’deki yaklaşık 6 bin kişilik Alaaddin Camii’nde katılım oldukça az oldu.

    Namaz, caminin altı katında kılındı.

    Camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

    Taliban yönetimi, yeni bir patlama ihtimaline karşı cami önlerinde ve girişlerinde güvenlik önlemleri aldı.

    Ülkedeki her camide güvenlik önlemleri artırıldı. Merkezi ve büyük camilerde ise Taliban oluşturduğu geniş ekiplerini konuşlandırdı.

    Afganistan'da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı ViDEO

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #1

    Her araç güvenlik kontrolünden geçirildi

    Alaaddin Camii'ne açılan caddelerden geçen her araç Taliban mensuplarınca güvenlik kontrolünden geçti.

    Namaz kılmak için camiye gelenler ise, üstleri aranarak içeriye alındı.

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #2

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #3

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #4

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #5

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #6

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #7

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #8

    Afganistan da, patlamalar bayram namazına katılımı azalttı #9


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