Afganistan'da sel: 21 ölü, 6 yaralı

İHA

Afganistan genelinde şiddetli yağmur ve kar yağışı etkili oluyor.

Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde şiddetli yağış sellere yol açtı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet Yönetim Kurumu Başkanı Mohammad Israel Sayar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

YETKİLİLER UYARDI

Meteoroloji servisi, ülkenin 34 eyaletinden 32'sinde kar yağışı ve yağmur ile birlikte ani sel uyarısında bulundu.