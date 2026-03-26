İran: ABD-İsrail saldırılarında bin 937 kişi yaşamını yitirdi

Bilanço giderek ağırlaşıyor...

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları bölgede dengeleri değiştirdi.

ABD ile İran arasında uzun süren gerilimler sonrası başlayan müzakereler, anlaşma adına umut olmuştu.

Ancak 28 Şubat'ta başlatılan saldırı yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

SALDIRILARDA BİN 937 KİŞİ ÖLDÜ

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali Jafarian, ABD-İsrail saldırılarında bin 937 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Jafarian, ölenlerin 240’ının kadın 212’sinin ise çocuk olduğunu dile getirdi.

YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİ YARALANDI

Ayrıca, 24 bin 800 kişinin yaralandığını kaydeden Jafarian, yaralıların 4 bininin kadın bin 621’inin ise çocuk olduğunu bildirdi.

300 SAĞLIK TESİSİ ZARAR GÖRDÜ

Bakanlık, ayrıca 300 sağlık tesisin de zarar gördüğünü ifade etmişti.