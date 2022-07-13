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    Afganistan'da sel: 39 ölü

    Birleşmiş Milletler, Afganistan'da yağış mevsimi olmamasına rağmen yaşanan sağanak yağış ve selden dolayı 9'u çocuk 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 17:11
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    Afganistan'da sel: 39 ölü

    Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da yağış mevsimi olmamasına rağmen yaşanan aşırı yağış ve sellerin dokuzu çocuk olmak üzere en az 39 kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

    BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre ayrıca, sellerde on dört kişi de yaralandı.

    Toprak kayması meydana geldi

    Yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu çok sayıda patlamamış muhimmat ortaya çıktı. BM, mayınların ve muhimmatın yerleşim bölgelerinden çıkarılarak imha edildiği bilgisini paylaştı.

    Haziran ayında 19 kişi hayatını kaybetti

    Ülkenin doğu kesimleri bir aydan kısa bir süre içinde üçüncü kez sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, haziran ayında iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağışlarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 131 kişi de yaralanmıştı.

    Nangarhar ve Nuristan vilayetlerinde yaklaşık 500 aile selden etkilenirken bu bölgelerde yaklaşık 800 hektar (2 bin dönüm) tarım arazisi tahrip oldu. 500 kadar çiftlik hayvanı da telef oldu.

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    Hükümet 63 kişinin öldüğünü açıkladı

    Geçen yıl ağustos ayında ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban'ın kurduğu hükümetten yapılan açıklamada da son bir haftada 12 vilayeti etkisi altına alan yağışlarda 63 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

    En fazla kaybın yaşandığı vilayetlerin Nuristan, Lağman, Logar, Paktiya, Gazni, Meydan Vardak, Zabul ve Uruzgan olduğu belirtilen açıklamada, afet nedeniyle 12 binden fazla evin zarar gördüğü, 2 binden fazla hayvanın ise telef olduğu kaydedildi.

    Ülkenin doğu vilayetlerinde 22 Haziran'da meydana gelen depremde bin 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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