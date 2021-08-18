Euro
9.9403
0.64%
Dolar
8.4825
0.6%
Altın
487.08
0.61%
Borsa
1.453
-0.57%
Bitcoin
385.914
-2.05%
EXEN Coin
26.14
-5.28%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Afganistan'da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu

    Taliban'ın, gösteriler sırasında ateş açması sonucu en az 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
    • REUTERS
    • 18.08.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afganistan'da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu

    Taliban, Afganistan'da hızlı ilerleyişinin ardından son olarak başkent Kabil'i ele geçirdi.

    Taliban yönetimine karşı çıkan Afganlar, Celalabad şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde bir araya geldi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İki görgü tanığı ve eski bir polis yetkilisi, protestolar sırasında Taliban'ın ateş açması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi, 13 kişi de yaralandı.

    O sırada Celalabad'da bulunan bir Taliban mensubu, "Bazıları sorun çıkarmak istiyordu. Bu insanlar, esnetilmiş politikalarımızı istismar ediyor." ifadesini kullandı.

    Celalabad'da Taliban karşıtlarından gösteri ViDEO

    AFGANİSTAN BAYRAĞI ASILIRKEN SİLAH SESLERİ DUYULDU

    Ölümlerin, şehirdeki bir meydana Afganistan'ın ulusal bayrağının asılması esnasında yaşandığı kaydedildi.

    Silah sesleriyle birlikte göstericiler, panik içinde etrafa kaçıştı. Taliban'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

    Afganistan da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu #1

    Afganistan da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu #2

    Afganistan da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir