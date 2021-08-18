Afganistan'da Taliban karşıtı protestolarda hayatını kaybedenler oldu

Taliban'ın, gösteriler sırasında ateş açması sonucu en az 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Taliban, Afganistan'da hızlı ilerleyişinin ardından son olarak başkent Kabil'i ele geçirdi.

Taliban yönetimine karşı çıkan Afganlar, Celalabad şehrinde düzenlenen protesto gösterilerinde bir araya geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki görgü tanığı ve eski bir polis yetkilisi, protestolar sırasında Taliban'ın ateş açması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi, 13 kişi de yaralandı.

O sırada Celalabad'da bulunan bir Taliban mensubu, "Bazıları sorun çıkarmak istiyordu. Bu insanlar, esnetilmiş politikalarımızı istismar ediyor." ifadesini kullandı.

Celalabad'da Taliban karşıtlarından gösteri ViDEO

AFGANİSTAN BAYRAĞI ASILIRKEN SİLAH SESLERİ DUYULDU

Ölümlerin, şehirdeki bir meydana Afganistan'ın ulusal bayrağının asılması esnasında yaşandığı kaydedildi.

Silah sesleriyle birlikte göstericiler, panik içinde etrafa kaçıştı. Taliban'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.