Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 110 bini aştı

Eritre, Morityus ve Seyşeller'de aktif vakaya rastlanmazken, 8 ülkede şimdiye kadar ölüm yaşanmadı.

Afrika'da koronavirüs bilançosu artıyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son verileri paylaştı.

Buna göre, kıta genelinde koronavirüs vaka sayısı 111 bin 825'e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 353, iyileşenlerin sayısı ise 45 bine ulaştı.

EN FAZLA VAKA GÜNEY AFRİKA'DA

Güney Afrika Cumhuriyeti 22 bin 583 ile kıtada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Mısır 17 bin 265 vakayla ikinci, Cezayir 8 bin 306 vakayla üçüncü, Nijerya ise 7 bin 839 vakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu.

ÖLÜM VE VAKA YAŞANMAYAN ÜLKELER

Eritre, Morityus ve Seyşeller'de aktif koronavirüs vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.