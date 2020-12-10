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    Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

    Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC), kıta genelinde 750 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 10.12.2020 - 16:16
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 16:29
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    Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

    Afrika CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık çevrim içi basın toplantısında, kıta genelindeki yaklaşık 1.2 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

    Nkengasong, "Kıta genelinde 750 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç var." dedi.

    SAYI ARTACAK

    Her bir kişiye iki doz aşı vurulacağına dikkati çeken Nkengasong, aşı ihtiyacının ileriki günlerde 1 milyarı aşabileceği uyarısı yaptı.

    Nkengasong, bazı Afrika ülkelerinin aşı alımlarında Dünya Bankası'nın destek olacağını aktardı.

    Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı, virüs nedeniyle 55 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

    Afrika

    Afrika

    Afrika

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