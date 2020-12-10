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Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

Afrika'nın 750 milyon doz aşıya ihtiyacı var

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC), kıta genelinde 750 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç olduğunu açıkladı.