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    Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

    Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.09.2020 - 19:12
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 19:12
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    Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

    Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

    3 ÖÜ 32 YARALI

    Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

    YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

    Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı VİDEO

    Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü #1

    Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 3 ölü #2

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