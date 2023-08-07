Air France, Afrika'da 3 ülkeye uçuşları durdurdu Fransız hava yolu şirketi, Nijer, Burkina Faso ve Mali ile ilgili karar aldı. Uçuşlara, ikinci bir emre kadar ara verildi.

AA Fransa'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air France, Afrika kıtasındaki son gelişmelerin ardından bazı uçuşlarını askıya aldı. Nijer'de cunta, askeri müdahale söylentilerinin gölgesinde hava sahasını uçuşlara kapattı. Air France'ın Nijer kararı Air France, bu adımın ardından Nijer'e uçuşlarını ikinci bir emre kadar askıya aldı. Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye göre, Air France'dan yapılan açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'e yönelik uçuşların durdurulduğu belirtildi. İki ülkeye daha uçuşları durdurdular Mali ve Burkina Faso'ya yönelik bağlantılı uçuşların da 11 Ağustos'a kadar durdurulduğu ifade edilen açıklamada, kararın gerekçesi olarak Nijer'deki cunta yönetiminin dün ülkedeki hava sahasını ikinci bir emre kadar uluslararası uçuşlara kapatması olarak gösterildi. Afrika uçuşları yeniden yapılandırılıyor Açıklamada, son gelişmeler nedeniyle Sahel bölgesindeki diğer bağlantılı uçuşların sürelerinin ise uzayabileceğine işaret edildi. Şirketin, Afrika uçuşlarını yeniden yapılandırmaya gittiği belirtiliyor. Nijer'de askeri darbe Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti. Gözden Kaçmasın Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı Haberin Detayları