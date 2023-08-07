Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı gösterilerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilerin Türk bayrağı açtığı anlar kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan darbenin yankıları sürüyor...

O tarihte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoydu ve asker ülkede yönetimi ele geçirdi.

Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendi ve geçiş hükümetinin başına geçti.

Afrika'da gerilim artıyor

Başta Fransa ve ABD olmak üzere Batı'nın büyük tepkisini çeken darbeden sonra Afrika'da gerilim artıyor.

Batı güdümündeki, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri cuntaya müdahale için süre vermişti. Söz konusu süre bugün dolarken Nijer, askeri müdahaleye karşı tüm sınırlar ve hava sahasını kapattı.

Sömürge karşıtı Nijerliler sokakta

Avrupa ülkelerinin enerji politikalarına büyük darbe vuran gelişmelerden sonra bölgede gerilim artarken, Fransa ve sömürgecilik karşıtı Nijerliler ilk günden itibaren sokakta.

Darbenin yaşandığı gün Fransa Konsolosluğunu basan Nijerli özgürlükçüler protestolarına bugün de devam etti.

Türk bayrağı açtılar

Avrupa ülkeleri vatandaşlarını ve çalışanlarını tahliye ederken sömürgecilik karşıtı Nijerliler protestolarında Türk bayrağı açtı.

Fransa karşıtı sloganlar atan Nijerlilerin elinde Türk bayrağı taşıdığı anlar kameralara yansıdı.