AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki: Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırılara katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında Reutes'ın imza attığı habere tepki gösterdi.
Çelik, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırılara katıldığını söyledi.
"Siyasi amaca dönük mesnetsiz iddialar"
Açıklamasında Çelik, "Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.
Metnin siyasi amaçlarla üretildiğini belirten Çelik, haberin söz konusu ajans tarafından "kara leke" olduğunu vurguladı.
"Reuters'ın siciline kara leke olarak kazındı"
AK Parti Sözcüsü, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'ın siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.
Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.