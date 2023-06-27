AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki: Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırılara katıldı Çelik, haberin siyasi amaçlarla üretildiğini söyleyerek "Reuters'ın siciline kara leke olarak kazındı" dedi. AK Parti Sözcüsü, kara propaganda odaklarına gereken dersin verileceğini vurguladı.

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkında Reutes'ın imza attığı habere tepki gösterdi.

Çelik, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırılara katıldığını söyledi.

"Siyasi amaca dönük mesnetsiz iddialar"

Açıklamasında Çelik, "Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Metnin siyasi amaçlarla üretildiğini belirten Çelik, haberin söz konusu ajans tarafından "kara leke" olduğunu vurguladı.

"Reuters'ın siciline kara leke olarak kazındı"

AK Parti Sözcüsü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: