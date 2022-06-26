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    Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

    Cezayir’de 19. Akdeniz Oyunları’nın resmi açılış töreni Olimpik Stadyum'da yapıldı. Açılış seremonisinde havai fişek gösterileri sunuldu.
    • 26.06.2022 - 04:05
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 05:48
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    Akdeniz Oyunları Cezayir'de başladı

    Cezayir'in Oran kentinde 6 Temmuz'a kadar sürecek olan 19. Akdeniz Oyunları başladı.

    Müzikler ve dansların yanı sıra Cezayir kültürünü anlatan renkli görüntüler izleyenlerden büyük alkış aldı.

    İnsanlar yoğun ilgi gösterdi

    49 bin kişilik Oran Olimpiyat Stadı adeta insan seline uğradı. Stadyuma otobüslerle gelen sporculara da ilgi yoğundu.

    26 ülkeden 4 bine yakın sporcunun boy göstereceği oyunlarda 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

    Akdeniz Oyunları Cezayir de başladı #1

    Akdeniz Oyunları'nda Türkiye

    Törene 8. sırada çıkan Türkiye, oyunlara 322 sporcuyla katılıyor. Törende Türk bayrağını ise milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan taşıdı.

    Akdeniz Oyunları Cezayir de başladı #2

    Açılışa Fuat Oktay da katıldı

    AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hadefi Stadyumu'nda, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

    Akdeniz Oyunları Cezayir de başladı #3

    "Sporcularımızın İstiklal Marşımızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarını diliyorum"

    Oktay resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cezayir'de düzenlenen, 321 sporcumuzun katıldığı 19. Akdeniz Oyunları Açılış Törenine katıldık. En büyük temennimiz, sporcularımızın İstiklal Marşımızı dinleterek bayrağımızı gönderde dalgalandırmalarıdır. Gurur kaynağımız milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Akdeniz Oyunları Cezayir de başladı #4

    Akdeniz Oyunları Cezayir de başladı #5


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