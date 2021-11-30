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    Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi

    Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi

    İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağının, motorun üzerindeki plastik yağmur kılıfının unutulması nedeniyle düştüğü öğrenilirken, uçağın düştüğü anların videosu paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 05:28
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 05:37
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    İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da saat 10.00 civarında denize düşmüş ve pilot güvenli bir şekilde kurtarılmıştı.

    "ÖRTÜ VE KILIFLAR, UÇUŞTAN ÖNCE ÇIKARILMALIYDI"

    The Sun gazetesinin haberine göre, denizciler jet düştükten sonra suda yüzen kırmızı bir örtü gördü. Bir kaynak, gazeteye "Neredeyse gördükleri an bunun ne olduğunu biliyorlardı. Örtü ve kılıfların uçuştan önce çıkarılması gerekiyor." dedi.

    Akdeniz'de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi - Video

    UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

    Uçak gemisinden kalkan F-35 savaş uçağının, ayrılır ayrılmaz denize çakıldığı anların görüntüsü paylaşıldı.

    Akdeniz de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi #1

    MOTOR ÜZERİNDEKİ YAĞMUR KILIFI, UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

    İngiliz basınında yer alan habere göre incelemeler sonucunda bu kırmızı kılıfın, uçağın motorunun üzerindeki yağmur kılıfı olduğu ortaya çıktı.

    Yapılan ilk incelemede, bakım ekibinin F-35'in motorunu koruyan kırmızı kılıfı çıkartmayı unuttuğu ortaya çıktı. Gazetedeki habere göre F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza gerçekleşti.

    Akdeniz de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi #2

    "NE KADAR SAVUNMASIZ OLDUĞUMUZ GÖRÜLECEK"

    Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, orduyu "gelecekte bu tür hassas olayları çözmek için çok daha hızlı hareket etmeye" çağırdı ve "Rakiplerimiz bizi izleyecek ve kendi kendilerine ne kadar savunmasız olduğumuzu görecekler." diye ekledi.

    Akdeniz de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi #3

    Akdeniz de İngiliz F-35 uçağının düşme anı görüntülendi #4

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