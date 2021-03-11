Akkuyu'nun üçüncü ünitesinin temel atma töreni Rus basınında

Rusya merkezli çeşitli gazeteler, Erdoğan ile Putin'in katıldığı törende temeli atılan üçüncü üniteyi okurlarına duyurdu.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni dün gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan ve Putin'in katıldığı tören, Rus basınında geniş yankı uyandırdı.

"TÜRK-RUS İŞ BİRLİĞİNİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ"

Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, “Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadeleri aktarıldı.

"TÜRK DOSTLARIMIZ, ÖNÜMÜZE BİR HEDEF KOYDU"

Putin’in açıklamaları ise "Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz." sözleriyle okuyuculara aktarıldı.

"KORONAVİRÜS ENGELLEYEMEDİ"

Rus İzvestiya gazetesinde, gelişme "Putin, Türkiye ve Rusya’nın Akkuyu’nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla verildi.

Putin’in "Koronavirüs salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya’nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi." ifadeleriyle aktarılan haberde, Akkuyu NGS’nin yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

"ÇOK SAYIDA TÜRK UZMAN İSTİHDAM EDİLİYOR"

Rus haber ajansı TASS’ın da "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS’nin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Akdeniz kıyısında bulunan Mersin’de inşa ettiği belirtildi.

Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.