Alaska'da yolcu uçağı, inişte boz ayıya çarptı

Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağı, Yakutat Havaalanı’na iniş yaptığı sırada pistte bulunan iki boz ayıdan birine çarptı.

ABD’nin Alaska eyaletindeki Yakutat Havaalanı’nda, iniş yapmak üzere alçalan Boeing 737-700 tipi yolcu uçağı, o sırada pist üzerinden geçen iki boz ayıdan birine çarptı.

TEKER BÖLÜMÜNE ÇARPAN AYI ÖLDÜ

Uçağın sol kanadının altındaki teker bölümünün ayıya çarptığı ve ufak çaplı hasar aldığı ifade edildi. Ayının ise öldüğü aktarıldı.

"AYI KAZASI İLK KEZ OLUYOR"

Alaska Ulaşım ve Kamu Tesisleri Bölümü Sözcüsü Sam Dapcevich kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, daha önce uçakların geyiklere, kazlara ve diğer hayvanlara çarptığını ancak bir ayıya ilk kez çarpıldığını söyledi.

Dapcevich, "Uçağın burun kısmı ayıları ıskaladı, ancak kaptan pilot uçağın sol tarafında bir darbe hissettiğini söyledi. Bakım teknisyenlerimiz, uçağı tamir ediyorlar. Bu işlem birkaç gün sürecek" ifadelerini kullandı.