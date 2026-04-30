İsrail'de çocuk istismarından aranan şüpheli, ABD'de yakalandı

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlusu İsrailli yakalandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na (DHS) bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ve Adalet Bakanlığı’na bağlı ABD Marshals Servis tarafından, İsrailli suçluya yönelik 17 Nisan’da operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

43 yaşındaki İsrailli kaçak Yechiel Yehoshua Farkash, New Jersey eyaletinde yer alan Lakewood kentindeki evinde gözaltına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ICE tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından yapılan ihbar ile 2020 ile 2023 yılları arasında İsrail'de işlediği suçlar nedeniyle Farkash’ın peşine düşüldüğü belirtilerek, davayla bağlantılı ek ifadeler almak ve diğer mağdurları tespit etmek amacıyla çalışmaların devam ettiği aktarıldı.