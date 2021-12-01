Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın sınır kapatma ihtimaline tepki gösterdi

Lukaşenko, sınırların kapatılması halinde en çok zarar Polonya'nın göreceğini iddia etti.

Belarus ile Polonya arasında yaşanan göçmen gerilimi, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Lukaşenko, Polonya’nın sınırı kapatması halinde karşılık vereceklerini söyledi.

"YA BEN SINIRI KAPATIRSAM NE OLACAK"

"Orada Polonyalılar ya da başka birileri beni boğduğunda ben anlaşmalara mı bakacağım?" diyen Lukaşenko, "Belarus'la sınırı kapatmaya mı karar verdiler. İyi, kapatsınlar. Biz öyle pek sık Avrupa Birliği’ne gitmiyoruz. Ya ben sınırı kapatırsam ne olacak? Bizim üzerimizden özellikle de Rusya’ya, Çin’e uzanan akış nasıl sağlanacak?" sorularını yöneltti.

ENERJİ KAYNAĞIYLA TEHDİT ETTİ

Lukaşenko, sınırın kapatılması halinde bundan Polonya'nın daha çok zarar göreceğini savundu.

Sputnik'e konuşan Belarus lideri, "Rusya’dan enerji kaynaklarını nasıl alacaksın?” ifadesini kullandı.