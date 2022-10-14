Aleksandr Lukaşenko: Yüksek terör tehdidi durumuna geçtik

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna sınırında gerilimin tırmandığını söyledi. Lukaşenko, buna karşılık atılan adımdan söz etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da değerlendirmelerde bulundu.

Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin konuştu.

Belarus'ta alarm durumu

Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi." dedi.

Lukaşenko, "Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.

Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusu

Belarus lideri, 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.

AA'nın haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını açıklamıştı.