Petrol
93.54
-1.09%
Euro
18.1021
-0.24%
Dolar
18.5862
0.25%
Altın
990.35
-0.41%
Borsa
3628
2.09%
Bitcoin
369.150
4.41%
BTXN Coin
8.38
3.32%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Aleksandr Lukaşenko: Yüksek terör tehdidi durumuna geçtik

    Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna sınırında gerilimin tırmandığını söyledi. Lukaşenko, buna karşılık atılan adımdan söz etti.
    • 14.10.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleksandr Lukaşenko: Yüksek terör tehdidi durumuna geçtik

    Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan'ın başkenti Astana'da değerlendirmelerde bulundu.

    Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırındaki duruma ilişkin konuştu.

    Belarus'ta alarm durumu

    Sınırdaki durumun gerginleştiğini belirten Lukaşenko, "Sınırlarımızda gerilimin artması nedeniyle yüksek terör tehdidi durumuna geçildi." dedi.

    Lukaşenko, "Bu nedenle de Belarus ordusunun temelini oluşturduğu ve Rusya'nın askeri birlikleriyle desteklendiği müttefik askeri birliğinin konuşlandırılmasıyla ilgili süreci başlattık." ifadesini kullandı.

    Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusu

    Belarus lideri, 10 Ekim'de Rusya ile ortak bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladıklarını bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de Ukrayna sınırındaki askeri hareketlenmeye karşı önlem alacaklarını açıklamıştı.

    Aleksandr Lukaşenko: Yüksek terör tehdidi durumuna geçtik #1


    Ankara'da öldürülen Haydar Can’ın katillerine 15’er yıl ceza
    3. Sayfa

    Ankara'da öldürülen Haydar Can’ın katillerine 15’er yıl ceza

    Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği!
    Gündem

    Mazot ve gübre desteği yattı mı? Ne zaman yatacak? 2022 Mazot ve gübre desteği!

    2022'de 5.3 milyon cep telefonu çöpe atılacak
    Teknoloji

    2022'de 5.3 milyon cep telefonu çöpe atılacak

    Görüş Bildir