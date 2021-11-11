Aleksandr Lukaşenko'dan Avrupa'ya gaz tehdidi

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi nedeniyle AB'nin yaptırım kozunu gündeme getirmesinin ardından, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Avrupa'yı gaz akışını kesmekle tehdit etti.

Avrupa'nın yeni krizi, Belarus-Polonya sınırında sıkışan mülteciler sorunu devam ediyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, başkent Minsk’te gerçekleştirdiği kabine toplantısında, yaşanan göçmen krizine dair değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'YA GİDEN GAZ BELARUS'TAN GEÇİYOR"

Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus’a yönelik yaptırım hazırlığına değinen Lukaşenko, Avrupa'ya giden doğalgazın akışını kesmekle tehdit etti.

"Eğer biz de Belarus üzerinden (nakliye yolları) geçişleri kapatırsak ne olur?" diye konuşan Lukaşenko, "Ukrayna üzerinden geçilemez çünkü Rusya sınırı kapalı. Baltık ülkeleri üzerinden geçen yollar da yok. Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı da Belarus üzerinden geçiyor ve bu rota üzerinden Batı’ya giden Rus gazı hacmi önemli oranda artmış durumda.

"PEKİ YA GAZI KESERSEK..."

Avrupa'yı ısıtıyoruz, hala sınırı kapatacakları konusunda bizi tehdit ediyorlar. Peki ya doğalgazı kesersek ne olur?" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYON YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Polonya sınırındaki göçmenlere Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’tan silah sevkiyatına yönelik teşebbüslerde bulunulduğunu anlatan Lukaşenko, "Silahlar ne işe yarayacak? Bir provokasyon yaratmaya çalışıyorlar. Askerlerimizi, ordularımızı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bu nedenle sınırımız etrafında kontrolü sağlayarak göçmenlere silah temin edilmesini önlemeliyiz." diye konuştu.

"KARŞI PLAN HAZIRLIĞI YAPMALIYIZ"

NATO ve Polonya ordularının Belarus sınırındaki faaliyetlerinin de dikkatlice takip edilmesi gerektiğine işaret eden Lukaşenko, "15 bin asker, tank, zırhlı araç, helikopterler ve uçakları kimseyi uyarmadan küstahça sınırımıza kadar çektiler. Bunları görüp bir karşı plan hazırlığı yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus makamlarının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sınırdaki göçmenlere yardım etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

AVRUPA BİRLİĞİ YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR

Avrupa’ya göçme arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan gruplar sınıra dayandı.

AB, Belarus'u, çoğu Orta Doğu, Afganistan ve Afrika'dan gelen göçmenleri, Minsk hükümetinin kötü insan hakları sicili gerekçesiyle daha önce uygulanmaya konan yaptırımlara misilleme olarak sınırı yasadışı yollardan geçmeye cesaretlendirmekle suçluyor.

Polonyalı yetkililer, göçmenlerin ülkeye geçişine izin vermeyeceklerini, giriş yapabilenleri de Belarus’a geri göndereceklerini duyurdu.

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç arayışında olan çok sayıda kişinin mevcudiyeti, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.

Belarus, Polonya'yı Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere insani muamele göstermemekle, Polonya yönetimi ise Belarus'u bu kişileri siyasi araç olarak kullanmakla suçladı.

AB de sınırdaki bu durumdan dolayı Belarus yönetimini "göçmenleri kullanmak ve AB sınırlarına gitmeye teşvik etmekle" itham etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya ile Belarus sınırındaki krizin ardından AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulundu.