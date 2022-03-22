Petrol
114.02
-1.38%
Euro
16.40
0.35%
Dolar
14.85
0.13%
Altın
914.46
-0.92%
Borsa
2183
0.38%
Bitcoin
634.266
4.25%
BTXN Coin
42.09
7.29%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Aleksey Navalnıy, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Rus muhalif için kurulan mahkemede karar açıklandı. Navalnıy'e, hapis cezasının yanı sıra para cezası da verildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleksey Navalnıy, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Rusya'da tutuklu olan Aleksey Navalnıy hakkında karar çıktı.

    Vladimir bölgesinin Pokrov kentindeki cezaevinde, Navalnıy için mahkeme kuruldu.

    "Terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Navalnıy'nın, "kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) üzerinden yolsuzluk yaptığı ve daha önce mahkeme üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiyle duruşma gerçekleştirildi.

    ALDIĞI CEZALAR BELLİ OLDU

    Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesi'nin suçlu bulduğu Navalnıy, 9 yıl hapis cezası ile 1,2 milyon ruble (yaklaşık 11 bin 500 dolar) cezaya çarptırıldı.

    Mahkeme kararına göre, Rus muhalif Navalnıy'nın cezaevinden çıktığında 1 yıl özgürce hareket etmesi engellendi.

    SUÇUNU KABUL ETMEDİ

    Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

    Aleksey Navalnıy, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı #1

    SAYFASI ENGELLENDİ

    Rusya'daki VKontakte sosyal medya platformunun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yalan bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Aleksey Navalnıy'nın platformdaki sayfası, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine engellendi.

    Navalnıy'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı" yönünde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

    GEÇEN YIL HAVALİMANINDA TUTUKLANDI

    Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

    Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

    Aleksey Navalnıy, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı #2

    KURDUĞU VAKIF TASFİYE EDİLDİ

    Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

    Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

    Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Papa'nın Vatikan yönetiminde reform öngören yeni anayasası
    Dünya

    Papa'nın Vatikan yönetiminde reform öngören yeni anayasası

    İbn-i Sina'nın boğaz yumuşatan çayı
    Sağlık

    İbn-i Sina'nın boğaz yumuşatan çayı

    Görüş Bildir