Aleksey Navalnıy, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rus muhalif için kurulan mahkemede karar açıklandı. Navalnıy'e, hapis cezasının yanı sıra para cezası da verildi.

Rusya'da tutuklu olan Aleksey Navalnıy hakkında karar çıktı.

Vladimir bölgesinin Pokrov kentindeki cezaevinde, Navalnıy için mahkeme kuruldu.

"Terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Navalnıy'nın, "kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) üzerinden yolsuzluk yaptığı ve daha önce mahkeme üyelerine hakaret ettiği" gerekçesiyle duruşma gerçekleştirildi.

ALDIĞI CEZALAR BELLİ OLDU

Moskova Lefortovskiy Bölge Mahkemesi'nin suçlu bulduğu Navalnıy, 9 yıl hapis cezası ile 1,2 milyon ruble (yaklaşık 11 bin 500 dolar) cezaya çarptırıldı.

Mahkeme kararına göre, Rus muhalif Navalnıy'nın cezaevinden çıktığında 1 yıl özgürce hareket etmesi engellendi.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Duruşmada suçunu kabul etmeyen Navalnıy, temyiz mahkemesine başvurarak söz konusu karara itirazda bulunabilecek.

SAYFASI ENGELLENDİ

Rusya'daki VKontakte sosyal medya platformunun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, yalan bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Aleksey Navalnıy'nın platformdaki sayfası, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine engellendi.

Navalnıy'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı" yönünde paylaşımlar yaptığı belirtildi.

GEÇEN YIL HAVALİMANINDA TUTUKLANDI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesi'nde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

KURDUĞU VAKIF TASFİYE EDİLDİ

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.