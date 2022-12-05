Aleksis Çipras'tan dinleme tepkisi: Ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokar

Çipras, "Son aylardaki haberler, demokrasi için büyük bir yara" diye konuştu.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın lideri Aleksis Çipras, dinleme skandalına dair konuştu.

Çipras, iddiaları görüşmek üzere Yüksek Mahkeme (Areios Pagos) Savcısı İsidoros Doyakos'u ziyaret etti.

"Yunan yargısının sorumluluğunda"

Çipras, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, tüm iddiaların açıklığa kavuşturulmasının Yunan yargısının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Yasa gereği kayıt altında tutulması gereken verilerin ve kararlara imza atanların iddiaları aydınlatacak unsurlar olduğunu söyleyen Çipras, Yunanistan yargısına duyduğu güveni dile getirirken, şunları kaydetti:

"Ulusal güvenliğimizi tehlikeye sokar"

"Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP), siyasi liderlerin, milletvekillerinin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, bakanların, gazetecilerin, iş insanları ve hatta hakimlerin dinlenmesi için bir merkeze dönüştüğüne ait son aylardaki haberler, demokrasinin kendisi için büyük bir yaradır ve demokrasiyi tehlikeye sokmaktadır. Silahlı Kuvvetler'in ileri gelenlerinin dinlenmesi ulusal güvenliğimizi de tehlikeye sokar."

AA'nın haberine göre, hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da yargı soruşturmasına hükümetin güveninin tam olduğunu belirterek, yargının iddialara ilişkin üzerine düşeni yaptığını savundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'un da dinlendiği iddiası

Documento gazetesi, dün yayınladığı haberle, Yunanistan'da telefonları "dinlendiği" iddia edilen siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanlarının listesinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da içlerinde bulunduğu Silahlı Kuvvetler mensuplarının yer aldığını iddia etmişti.

Haberde, Silahlı Kuvvetler mensuplarının telefonlarının, "Predator" isimli casus yazılım programıyla değil Yunanistan İstihbarat Teşkilatınca dinlendiği ileri sürülmüştü.

Dinlendiği iddia edilen diğer isimler

Documento gazetesi, daha önce de yayınladığı haberlerde, eski Başbakan Andonis Samaras, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihalis Karamalakis, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ile Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu gibi çok sayıda bakan, eski bakan, siyasetçi ve gazetecinin dinlendiğini ileri sürmüştü.