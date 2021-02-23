Ali Hamaney'den çizgi filmlerdeki kadın karakterler için başörtüsü önerisi

Hamaney, animasyonlardaki kadın karakterlerin başörtüsü takması gerektiği görüşünü paylaştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, çizgi film ve animasyonlardaki kadın karakterlere ilişkin fetva verdi.

Hamaney, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in "Animasyon filmlerdeki karakterler için başörtüsü gerekli midir?" sorusunu yanıtladı.

"ANİMASYONDA BAŞÖRTÜSÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİR"

Ali Hamaney, "Bu tür bir varsayımsal durumda başörtüsü takmak şart olmamasına rağmen başörtüsü takmamanın sonuçları düşünüldüğünde animasyonda bunun yerine getirilmesi gerekir." cevabını verdi.

Hamaney, "sonuçlar" hakkında ayrıntı paylaşmazken, İran'ın dini liderinin "kız çocuklarının büyüdüklerinde başörtüsü takmayacaklarından" endişe ettiği iddia ediliyor.

"AÇIKLAMA ZEHİRLİ"

İranlı bazı aktivistler, Tahran'da iktidarda bulunanların "kadınların saçlarına takıntılı" olduğunu öne sürdü. Hamaney'in açıklaması "zehirli" olarak nitelendirildi.

Tahran yönetiminin halihazırda ülkenin film endüstrisine yönelik katı sansürler uyguladığı belirtiliyor.