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- Aliya İzzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Cengic vefat etti
Aliya İzzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Cengic vefat etti
Aliya İzzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Cengic, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Cengic'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
- AA
- 07.11.2021 - 15:15
- Güncelleme : 07.11.2021 - 15:16
Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Cengic'ten üzen haber geldi.
Cengic, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.
İzzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan Cengic'in cenaze namazı yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacak.
9 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilen Cengic, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi.
Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı.