Aliyev: 27 yıldır kağıt üzerindeki BM kararını Karabağ savaşı ile uyguladık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşadıkları anlaşmazlığın, BM kararına rağmen 27 yıldır kağıt üzerinde kaldığını, Karabağ savaşı ile bunun çözüldüğünü belirtti.

Azerbaycan’da Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in himayesinde organize edilen 8. Küresel Bakü Forumu’nun bu yıl 8.si düzenleniyor.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILDI

“Covid-19 sonrası dünya” başlığı altında düzenlenen Küresel Bakü Forumu’na Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Sefik Dzaferovic başta olmak üzer 40’tan fazla ülkeden üst düzey temsilciler, eski devlet ve hükümet başkanları, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

"27 YILDIR KAĞIT ÜZERİNDEKİ BM KARARINI UYGULADIK"

Forumun katılımcılarına Ermenistan-Azerbaycan ihtilafın çözüldüğünü belirten Aliyev, “Azerbaycan ihtilafı kendisi çözdü. Azerbaycan, 1993 yılında kabul edilen ve Ermeni birliklerinin işgal altındaki Azerbaycan topraklarından koşulsuz ve derhal geri çekilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını bizzat kendisi uyguladı. Ne yazık ki 27 yıl boyunca bu kararlar kağıt üzerinde kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü geri getirmeseydi bu kararlar önümüzdeki 27 yıl boyunca kağıt üzerinde kalacaktı" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Uluslararası hukuk çerçevesine dayanarak, BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine atıfta bulunarak savunma hakkımızı kullandık. Çünkü sadece BM Güvenlik Konseyi değil, diğer uluslararası kuruluşlar da Azerbaycan topraklarının işgali konusunda benzer karar ve kararlar almıştır” ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN 65 CAMİYİ TAMAMEN YIKTI"

Ermenistan’ın anlaşmayı imzalamasıyla savaşın sona erdiğini hatırlatan Aliyev, “Diğer işgal altındaki bölgelerden çekilme takvimi bize verildi. Azerbaycan halkı bu tarihi zaferi kutlayacak. İşgalden kurtarılan topraklar tamamen yok edildi. Hatta Ermenistan tüm tarihi binaları, 67 camiden 65’ini ve tüm kamu binalarını tamamen yıktı. Bu aslında barbarlığın ve vandallığın bir tezahürüdür" dedi.

"BARIŞ TEKLİFİMİZE HENÜZ YANIT YOK"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaştan sonra çatışma sonrası bir döneme girildiğini vurgulayan Aliyev, "Bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya başlamamız için Ermenistan’a bir dizi teklifte bulunduk. Savaştan bahsetmiyoruz, barıştan, gelecekten bahsediyoruz. Maalesef bu teklife henüz bir yanıt gelmedi" ifadelerini kullandı.