Alman Bakan Baerbock, Hint mutfağını yerinde inceledi

Baerbock, Hint ekmeği hamurunu açarken, sonrasında büyük kazanda yemek yapanlara yardım etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi ziyaret etti.

Baerbock, ziyareti sırasında beraberindeki heyetle birlikte Hint sokaklarını gezdi.

Daha sonra Baerbock, Chandni Chowk'ta yer alan bir ibadet yerindeki topluluk mutfağında Hint ekmeği olan rotis hamurunu açarken görüldü.

Hint mutfağına girdi

Buradan başka bir mutfağa geçen Baerbock, büyük kazanlarda yemek pişirenlere yardım etti.

Yeni Delhi'de açıklama yapan Alman Bakan, Hindistan'da ekonomik ve güvenlik konularında daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi.

'Hindistan bizim ortağımız' mesajı

Hindistan'ı Çin'in yerine geçecek bir ortak olarak görüp görmediği sorusuna Baerbock, Hindistan'ın her zaman Almanya ve Avrupa Birliği için bir ortak olduğunu ekleyerek "hayır" dedi.

Baerbock, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, şöyle konuştu:

"Sadece ekonomik anlamdaki ortaklık yoluyla değil, daha ziyade değerler ortaklığı aracılığıyla Hindistan ile bağlantı halindeyiz."