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    Alman basını: Türkiye, ödeme yöntemleriyle Rusları cezbediyor

    Alman basını: Türkiye, ödeme yöntemleriyle Rusları cezbediyor

    ARD televizyonu, ambargo döneminde Rus turistler için Türkiye tarafından gerekli ortamın sağlandığını belirtti. "Batı'nın yaptırımlarına rağmen gereken her şeyi yapıyorlar" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:06
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    Türkiye, geçen yıl koronavirüs salgınına rağmen 4.7 milyon Rus turisti ağırladı.

    Rus turistler, yeni sezona az bir süre kala yeniden Türkiye'de tatil yapmak için gün sayıyor.

    Rus turistlerin Türkiye'ye ilgisini yazdılar

    Alman devlet televizyonu ARD, Ukrayna ile Rusya arasında denge politikası izleyen, ayrıca Moskova'ya yaptırımlara da katılmayan Türkiye'nin turizm politikasını eleştirdi.

    "Türkiye, ödeme yöntemleriyle Rusları cezbediyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşa rağmen Rusya'dan birçok turisti ağırlamayı hedeflediği, bu nedenle Rus vatandaşları için ödemeler ve para transferlerinin kolaylaştırıldığı kaydedildi.

    "Batı'nın yaptırımlarına rağmen..."

    Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Türkiye'deki Rus vatandaşlarının, ruble hesaplarına erişim korkusu yaşamadığına dikkat çekildi.

    Haberde, "Batı'nın yaptırımlarına rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusların bu yıl da Türkiye'de tatil yapmalarını sağlamak için gereken her şeyi yapıyor." denildi.

    "Türkiye'deki emlak piyasasına yöneldiler"

    Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, varlıklı Rusların Türkiye'deki emlak piyasasına yöneldiği, nisan ayında Rusların gayrimenkul alımlarının bir önceki aya göre ikiye katlandığı belirtildi.

    Türk taşımacılık şirketlerinin, Rusları Türkiye'ye getiren Rus hava yollarına yönelik yaptırımlar karşısında devreye girdiği ifade edildi.

    Alman basını: Türkiye, ödeme yöntemleriyle Rusları cezbediyor #1

    "Türk Rivierası'ndaki tatilleri tüm yaptırımlara rağmen güvenli"

    Aynı zamanda, Rus hava yolu Aeroflot'un Moskova ile İstanbul arasında uçuşlarını sürdürdüğü notuna da yer verildi.

    Haberde, "Rus turistlerin Türk Rivierası'ndaki tatilleri tüm yaptırımlara rağmen güvenli görünüyor. Moskova'dan gelen tatilciler de bu yaz Antalya'da havuz başında uzanıp savaşı unutabilir." ifadesi kullanıldı.

    Alman basını: Türkiye, ödeme yöntemleriyle Rusları cezbediyor #2


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