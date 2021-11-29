Alman çiftçiler, Cem Özdemir'in tarım bakanlığına atanmasına tepkili

Almanya'da tarım bakanlığına atanan Cem Özdemir'e Alman çiftçilerden tepki geldi. Çiftçiler, Özdemir'in bakanlığını onaylamadıklarını söyledi.

Almanya'da Türk düşmanlığıyla bilinen Cem Özdemir, geçtiğimiz günlerde yeni tarım bakanı olmuştu.

Özdemir'in bakanlığa seçilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

ALMAN ÇİFTÇİLER ÖZDEMİR'İ İSTEMİYOR

Alman çiftçiler, Özdemir'in tarım bakanı olmasına tepki gösterdi.

Kenevirin yasallaşması için çaba sarfeden Özdemir'in vejeteryan olduğu da biliniyor.

VEJETERYANLIK VE ESRAR EKİMİ ELEŞTİRİSİ

Alman çiftçiler de özellikle bu iki durumla ilgili, 'Bir vejetaryen ama şimdi hayvan sahiplerine onlara nasıl bakılacağını anlatacak, öyle mi?', 'Artık esrar ekiminin önünde hiç bir engel kalmamıştır.' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Cem Özdemir'den kenevir bitkisi ile meydan okuma

"BU ATAMAYI HİÇ ONAYLAMIYORUZ"

Öte yandan Association Land Creates Connection e.V. adlı çiftçi derneği, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Cem Özdemir'in tarım bakanlığına atanmasını onaylamadıklarını söyledi.

Dernek, “Bu atamayı hiç onaylamıyoruz. Özdemir, bir sosyal hizmet uzmanı. Hayatında tarımla ilgilenmemiş. Bu pozisyona profesyonel biri yerleştirilemez miydi?” açıklamasında bulundu.