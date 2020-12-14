Alman CureVac, koronavirüs aşısında son aşamaya geçti

Şirketin aşı denemelerine 35 binden fazla kişinin katılacağı belirtildi.

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, koronavirüs aşısının klinik denemelerinde son aşamaya geçildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, mRNA teknolojisine dayanan “CVnCoV” adlı aşı adayının faz 2b/3 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İLK GÖNÜLLÜ KAYIT OLDU

Açıklamada, aşının testleri için ilk gönüllünün kayıt olduğu belirtilerek, Avrupa ve Güney Amerika'daki denemelere 35 binden fazla kişinin katılacağına işaret edildi.

AB'DEN 405 MİLYON DOZ SİPARİŞİ

Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımı sözleşmesi imzalamıştı.

TRUMP'TAN CUREVAC'A PARA TEKLİFİ İDDİASI

Öte yandan, mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın koronavirüs aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.

Alman hükümeti ise 15 Haziran 2020’de şirketin yüzde 23 hissesini 300 milyon euroya satın almıştı.

ABD'DE LABORATUVARI VAR

CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunuyor.