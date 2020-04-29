Alman doktorlardan ekipman sıkıntısına çıplak protesto

Almanya'da koronavirüs tedavisi uygulayan doktorlar, karşı karşıya kaldıkları kişisel koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle tepkilerini dile getirdi.

Bir grup Alman doktor, yaşadıkları koruyucu giysi ve ekipman eksikliğine dikkat çekmek için çıplak poz verdi.

Protestolarını "Çıplak Huzursuzluk" olarak adlandıran doktorlar, koronavirüs salgını nedeniyle risk altında olduklarını ve aylardır koruyucu ekipman eksikliği konusundaki çağrılarının önemsenmediğini söyledi.

EKİPMAN EKSİKLİĞİNE ÇIPLAK POZLA TEPKİ GÖSTERDİLER

Söz konusu doktorlardan biri olan Ruben Bernau, kendisi ve ekibinin virüsle başa çıkmak için yeterli donanıma sahip olmadığını belirtti ve ekledi: "Çıplaklık, korumasız olarak ne kadar savunmasız olduğumuzun bir simgesidir."

"TEDAVİ İÇİN KİŞİSEL EKİPMANA İHTİYACIMIZ VAR" ÇAĞRISI

Jana Husemann isimli doktor, "Tabii ki yakından muayene edilmesi gereken hastaları tedavi etmeye devam etmek istiyoruz." diye konuştu. Husemann, bunun için kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

"MASKE DEĞİL, YARALARI DİKMEK İÇİN EĞİTİLDİM"

Bir diğer doktor ise yaraları dikmek için eğitildiğini ifade ederek, "Neden şimdi kendi yüz maskemi dikmek zorundayım?" diye sordu.

Alman doktorlar, virüsün ocak ayı sonunda Almanya'da yayılmaya başlamasından bu yana sürekli olarak daha fazla kişisel koruyucu ekipman için başvurdu.

ALMAN FİRMALARI ARTAN TALEBİ KARŞILAYAMADI

Ekipman krizi karşısında koruyucu giysi üreten Alman firmaları, üretim kapasitelerini artırsalar da talebi karşılayamadı.

Klinikler ve bakım evleri; filtreli maskeler, gözlükler, eldivenler ve önlükler için sık sık talepte bulundu. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçlarının zar zor karşılandığını söylüyor.

HASTANELERDE MASKE HIRSIZLIĞI

Öte yandan Alman sağlık personeli, hastanelerden dezenfektan ve maskelerin çalındığını bildirdi. Yaşananlar karşısında birçok hastane güvenliği üst seviyeye çıkardı.

ALMAN DOKTORLARIN YAŞADIĞI MALZEME EKSİKLİĞİ

Alman Sağlık Sigortacıları Birliği tarafından yapılan bir çalışmada, doktorların 100 milyondan fazla tek kullanımlık maske, yaklaşık 50 milyon adet filtreli maske, 60 milyondan fazla tek kullanımlık önlük ve benzer sayıda tek kullanımlık eldiven eksikliği yaşadığını ortaya çıkardı.

BÖLGEDEN BÖLGEYE BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR

Ülkede kişisel koruyucu ekipmana olan talep bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterirken, Kuzey Ren Vestfalya ve Bavyera bu malzemelere en çok ihtiyaç duyan yerler arasında geliyor.