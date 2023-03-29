Alman FAZ gazetesi: Türk Tesla'sı Togg'a yoğun talep var Gazete, Togg'a gösterilen ilgi nedeniyle çekiliş yapılacak araç sayısının artırıldığını yazdı. Batı Avrupa pazarlarına ihracat için 2024 sonu gösterildi.

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg için geri sayım başladı.

16-27 Mart tarihlerinde 177 bin 467 kişi ön sipariş sürecine katıldı ve yapılacak dijital çekilişte yer almaya hak kazandı.

Togg T10X yorumu: Türk Tesla'sı

Togg T10X için 20 bin asıl ve 20 bin yedeğin belirleneceği çekiliş bugün yapılacak. Otomotiv piyasasında çeşitli markalarla varlık gösteren Almanya'da medya da süreci yakından takip ediyor.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Türk Tesla'sına akın" başlıklı haberinde yoğun ilgiyi okurlarıyla paylaştı.

Çekiliş sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı

Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobilin piyasaya çıkmaya hazırlandığı belirtilerek, "Talep o kadar büyük ki, üretici planlanandan daha fazla aracı çekilişe kattı." denildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Pazartesi akşamı başvuru süresi sona ermeden önce üretici, çekiliş yapılacak araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Çarşamba günü, şanslı olanlar satın alma bedelini transfer edip edemeyeceklerini öğrenmeleri gerekiyor.

Batı Avrupa için 2024 sonunu işaret ettiler

Arkadan itişli giriş seviyesi olan T10X modeli için müşterilerin 953 bin lira (46 bin 500 euro) ödemesi gerektiği hatırlatıldı ve şöyle denildi:

Fakat Togg araçlarına Türkiye dışından ilgi duyanların beklemesi gerekecek. İhracat, Batı Avrupa pazarlarına 2024 yılı sonuna kadar planlanmıyor.

2030 hedefi 1 milyon araç

Sonbaharda başlayan mevcut üretim kapasitesinin yılda 100 bin aracı kapsadığına dikkat çekildi.

Bu sayının kademeli olarak 175 bine çıkarılacağı ve hizmet yelpazesinin genişletileceği belirtildi.

Ayrıca, 2030 yılına kadar 1 milyon aracın satılmasının hedeflendiği de aktarıldı.