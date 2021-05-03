Alman filozof Jürgen Habermas, BAE'nin ödülünü reddetti

91 yaşındaki Habermas, Alman medyasında yükselen tepkiler nedeniyle ödülü almaktan vazgeçti.

Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü konusunda geri adım attı.

Habermas, daha önceki açıklamasında, ödülü kabul edeceğini dile getirmişti.

Alman medyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan Habermas, bu kez ödülü kabul etmeyeceğini ifade etti.

"YANLIŞ BİR KARARDI"

Habermas, Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü’nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜN DEĞERİ 170 BİN EURO

91 yaşındaki Jürgen Habermas, "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.

750 bin BAE dirhemi (170 bin euro) değerindeki ödülün, 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.