Alman gazetesi Azerbaycan geriliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar hakkında Alman Welt gazetesi manşetinde, "Dağlık Karabağ Erdoğan’ın yeni savaşı" diyerek duyurdu.

Dün sabah Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışma çıkmış, Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada işgal altındaki bazı noktaların kurtarıldığı belirtilmişti.

Konuya yoğun ilgi gösteren dünya basını gelişmeleri anlık olarak takip ederken, Alman medyası da konuyla yakından alakadar oldu.

Alman Welt gazetesi, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki çatışmlarda Ermenistan'ın yanında yer aldı.

Welt, 'Dağlık Karabağ Erdoğan'ın yeni savaşı' diyerek Azerbaycan ve Türkiye'yi hedef aldı.

ERDOĞAN PUTİN'E KARŞI

Welt muhabiri Alfred Hackensberger'in haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin'in karşı karşıya geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kafkaslarda Putin'in karşısına çıktığını söyledi

Welt haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savaş isteyen bir lider olarak gösterip karalamak istedi.