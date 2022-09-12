Alman gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını sorguladı

Frankfurt merkezli medya kuruluşu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağının tartışıldığını yazdı.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlendi.

Oylarını artırmanın hesaplarını yapan partiler, çeşitli programlar ve mitingler aracılığıyla destekçileriyle buluşarak vaatlerini anlatıyor.

Erdoğan'ın yeniden adaylığı Alman basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haziran ayında yaptığı bir konuşmada 2023 adaylığını resmen ilan ederken, "İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayip Erdoğan." demişti.

Almanya basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, Erdoğan'ın yeniden adaylığını sorgulayıcı bir haber yayınladı.

FAZ: Tekrar aday olup olamayacağı tartışılıyor

"Erdoğan yeniden aday olabilir mi?" başlıklı haberde, Türkiye'de önümüzdeki 10 ay içinde seçimlerin yapılacağı anımsatıldı.

Seçimlere ilişkin usul konusunda pek çok konunun tartışıldığı savunularak, "Her şeyden önce Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışılıyor." ifadesi kullanıldı.

2018 seçim sonuçları hatırlatıldı

Öte yandan Haziran 2018'deki son seçimlerde AK Parti'nin yüzde 42,6 oy aldığı, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP'nin oy oranının yüzde 11,1 olduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı konusunda yaşanan tartışmalara değinen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle konuşmuştu:

Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygun

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olması anayasamıza da yasalarımıza da uygundur. Anayasaya ve yasaya aykırı bir durum söz konusu değil.

'2023 seçimlerinde aday olamaz' tartışmasını, Millet İttifakı bileşenleri ve onlara destek verenler yapıyorlar. Onlar tartışıyor konuyu, biz tartışmaya açmadık.

Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde yenemeyeceğini anlayanlar, umutlarını Cumhurbaşkanımızın anayasal ve yasal olan adaylığını engellemeye bağladılar."