Alman istihbarat kurumları, WhatsApp şifreli yazışmalarına erişebilecek

Almanya'da istihbarat kurumlarına, WhatsApp ve benzeri uygulamalarda şifreli yazışmalara erişim izni veren yasa tasarısı Federal Meclis'ten geçti.

Almanya hükümetinin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu'ndan geçen yasa tasarı 280'e karşı 355 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı.

Bu yasayla Alman Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV’nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kaldırılacak.

''TERÖRİSTLER ŞİFRELİ BİÇİMDE İLETİŞİM KURUYORLAR''

Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Uli Grötsch, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada yasayı savunarak, "Teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajları da yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar." ifadesini kullandı.

MUHALEFET YENİ YASAYA TEPKİLİ

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Michael Brand da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendini savunması gerektiğini belirtti.

Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirdi.

Sol Parti Milletvekili Andre Hahn, yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken, Yeşillerden Konstantin von Notz, bu şekilde hiçbir saldırının engellenmeyeceğini savundu.