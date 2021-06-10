Alman istihbaratı, WhatsApp ve benzeri uygulamalardaki yazışmaları okuyabilecek

Almanya'da istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okuma imkanı sağlayan karar tasarısı Bakanlar Kurulunun ardından Federal Meclis'te de kabul edildi.

Almanya, güvenlik endişeleri nedeniyle sosyal medya platformlarını yakından takip etme kararı aldı.

Hükümet, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirdi.

FEDERAL MECLİS'TE DE KABUL EDİLDİ

Almanya’dan istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışma uygulamalarındaki mesajları okumasına izin veren karar tasarısı, Bakanlar Kurulunun ardından Federal Mecliste de kabul edildi.

280'E KARŞI 355 OYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste yapılan oylamada tasarı 280’e karşı 355 oyla kabul edilirken, 4 milletvekili çekimser kaldı.

ŞİFRELİ KONUŞMALAR OKUYUP TAKİP EDİLEBİLECEK

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

Tasarının Eyaletler Meclisinden geçmesi ve Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte kanunlaşacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle ülkenin iç istihbarat servisi BfV, ırkçılık başta olmak üzere birçok terör bağlantılı örgüt ve kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.

Muhalefet partileri ise yasayı vatandaşların haklarına müdahale olarak değerlendirerek kabul edilemez olarak nitelendirdi.