Euro
9.4818
1.35%
Dolar
8.0241
1.07%
Altın
444.97
1.02%
Borsa
1.381
-0.98%
Bitcoin
425.500
1.79%
EXEN Coin
15.00
22.54%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk'ün evi kullanılamaz hale geldi

    Damadı ile sorun yaşadığı sırada evini ateşe veren 88 yaşındaki Alman kayınbaba, 2 Türk'ün evini de yangında kullanılamaz hale getirdi.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk'ün evi kullanılamaz hale geldi

    Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Malsch kasabasında 4 kişilik Badur ve 3 nüfuslu Özgür Ailesi'nin ikamet ettiği 3 katlı müstakil evde yangın çıktı.

    Görgü tanıklarının ifadesine göre yan binada oturan 88 yaşındaki Alman vatandaşın, damadı ile yaşadığı sorun nedeniye evi ateşe verdiği belirtildi.

    Yangının kısa süredece Badur ve Özgür ailelerinin kaldığı eve sıçradığı kaydedildi.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başarırken, yangında iki kişinin yaralandığı ifade edildi.

    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk'ün evi kullanılamaz hale geldi VİDEO

    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk ün evi kullanılamaz hale geldi #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Yangının çıkmasına neden olan ve olay yerinden kaçan 88 yaşındaki ismi açıklanmayan ev sahibi Alman vatandaşının, polis tarafından gözaltına alındığını kaydedildi.

    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk ün evi kullanılamaz hale geldi #2

    "DAMADI İLE SORUNLARI VARDI"

    Evi yanan mağdurlardan gurbetçi Ercan Badur, yaşadığı olaydan son derece korktuklarını ifade ederek, “Akşam ailecek yemekten sonra televizyon bakıyorduk bir anda komşumuz zile bastı. Binada yangın var, evi hemen boşaltalım dedi. Binada ben eşim iki çocuğum, alt komşum eşi ve bir çocuğu, yan komşumuz ev sahibinin kızı ve eşi kalıyordu." ifadelerine yer verdi.

    Alman kayınbaba evi ateşe verdi, 2 Türk ün evi kullanılamaz hale geldi #3

    "KOMŞULAR UYARMASAYDI YAŞAMIYORDUK"

    "Duyduk ki ev sahibi 88 yaşındaki Alman vatandaşın damadı ile sorunları vardı." diyen Badur, "Damadına kızıp binayı ataşe vermiş. Panikle aşağı koştuk. Evin panjurları kapalıydı. Her taraf birden duman oldu. Ben evin giriş katındaki kapılardan birini açarak eşim ve iki çocuğumu dışarı çıkardım." ifadelerine yer vedrdi.

    Badur, itfaiyenin 7-8 dakika içeriside geldiğini kaydederek, "Daha sonra yangını söndürdü. Komşular uyanmasa belki şu an yaşamıyor olurduk.” diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir