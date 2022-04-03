Alman medyası: Batı, Türkiye'yi görmezden gelemez

Berlin merkezli gazete, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, Kiev ile Moskova arasında yürütülen barış görüşmelerine katkısını yazdı.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk rolüyle devreye giren Ankara'nın yapıcı tutumu, dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Almanya basınından Der Tagesspiegel gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme eylemi" başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti.

LİDERLERLE PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

Haberde, yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı.

Erdoğan'ın, savaşın iki tarafı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

"ERDOĞAN, ULUSLARARASI SAHNEYE ÇIKTI"

Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için "Destekçileri, şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor." denildi.

Ayrıca Erdoğan'ın, Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" ifadesine yer verildi.

"TÜRKİYE GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın, Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin devreye girmesinin "Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği" ifade edildi.