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    Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tankı verebilir

    Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya kullanılmış 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 23:07
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    Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tankı verebilir

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

    Hükümet izni çıkarsa 6 hafta içinde teslim edilecek

    İHA'nın haberine göre Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger yaptığı açıklamada, hükümetin izin vermesi halinde İlk Leopard 1’in 6 hafta içinde Ukrayna’ya teslim edilebileceklerini belirterek, Leopard 1 tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tesliminden sonra da birkaç gün içinde Ukraynalı askerlere eğitim verebileceklerini aktardı.

    Papperger, tankların Ukrayna’ya teslimatının Rheinmetall Italia yan kuruluşu aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.

    Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tankı verebilir #1

    "Bahane üretmenin zamanı değil"

    Alman basını, Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) politikacıların Leopard tanklarının muhtemel teslimatına açık olduğunu iddia etti.

    Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna’nın kendisini Rus ordusuna karşı savunabilmesi için acilen büyük miktarlarda ağır silahlara ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Bahane üretmenin zamanı değil" demişti.

    Alman silah şirketi Rheinmetall, Ukrayna’ya 50’ye yakın Leopard 1 tankı verebilir #2


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