Almanlar depolarını Çekya'da ucuz benzinle dolduruyor

Almanya'da benzin ve motorin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Alman sürücüler, Çekya’daki benzin istasyonlarına yöneldi. Çekya'nın Chlumec kasabasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ekonomik sorun başgösterdi.

Özellikle enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor.

Fransa'da 1,53 euro ile rekor kıran akaryakıt fiyatlarından sonra sınıra yakın bölgelerdeki Almanlar da komşu ülkelerden yakıt alışverişlerini yapmaya başladı.

ÇEKYA İSTASYONLARINDA ALMAN KUYRUKLARI

Almanya'da benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselen fiyatlar, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor.

Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.





ALMANYA'DA 1,79 EURO, ÇEKYA'DA 1,34

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden kentinde bir litre 95 oktan benzin 1.779 euroya (yaklaşık 19.33 Türk lirası ) satılırken, Dresden’den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin bir litresi 1,34 euroya (yaklaşık 14.56 Türk lirası) satılıyor.





LİTRE BAŞI 44 CENT KAR

Litre başına 44 cent euro (yaklaşık 4.77 Türk lirası) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 (yaklaşık 217 Türk lirası) ila 30 euro (326 Türk lirası) arasında değişen önemli bir tasarruf sağlıyor.

BİDONLARLA GELİYORLAR

Almanya’daki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya’ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonlara da akaryakıt dolduruyor. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarında da yoğunluk yaşanırken, bu artışın yüzde 30’a yaklaştığı belirtiliyor.

MARKETLERDEN DE ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR

Çekya’daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın alması dikkat çekiyor.

ENFLASYON 28 YILIN ZİRVESİNDE

Almanya’da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde

Alman Federal İstatistik Ofisi'ne göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993'ten bu yana ilk kez bu Eylül'de yüzde 4’ün üzerine çıktı. Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse, Kasım ayında enflasyon oranının yüzde 5’i bulabileceği ifade ediliyor.







