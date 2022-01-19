Euro
15.3463
0.19%
Dolar
13.5428
0.10%
Altın
788.9980
-0.06%
Borsa
1,979.83
-5.08%
Bitcoin
571.833
-0.07%
BTXN Coin
33.13
-1.54%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Almanya 1030 bronz heykeli Nijerya'ya geri verecek

    Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 1030 bronz heykeli, ekim ayında Nijerya'ya iade edecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 06:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya 1030 bronz heykeli Nijerya'ya geri verecek

    Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

    Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu Genel Müdürü Profesör Abba İsa Tijjani, yurt dışına kaçırılan bu önemli eserlerin iadesi konusunda gelişmeler yaşandığını anlattı.

    Almanya 1030 bronz heykeli Nijerya ya geri verecek #1

    "ESERLER ÜLKEYE TURİST ÇEKECEK"

    Almanya'da bulunan Benin Krallığı dönemine ait 1030 heykelin ekim ayında Nijerya'ya iade edileceğini belirten Tijjani, bu eserlerin 1897'de yurt dışına kaçırıldığını ifade etti.

    Bunun gibi binlerce eserin yurt dışında bulunduğunu öne süren Tijjani, iade edilen eserlerin, ülkeye yeni müzeler inşa etme ve daha fazla turist çekme fırsatı vereceğini söyledi.

    Almanya 1030 bronz heykeli Nijerya ya geri verecek #2


    Görüş Bildir