Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Almanya da birçok ülkenin ardından AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı üzerindeki araştırması sürüyor.

Uzun süren araştırmaların ardından koronavirüs salgınına karşı üretilen birçok aşı dünya genelinde kullanılmaya başlandı.

Bilimsel süreçlerden geçen ve resmi kurumlardan izin alan bazı aşılarda ise yan etkiler görüldü.

O aşılardan biri de Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği korona aşısı.

ALMANYA DA DURDURDU

Bir çok ülkenin ardından Almanya da aşının kullanımını durdurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığı, kararın aşı kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün tavsiyesinin ardından alındığını açıkladı.

DSÖ'NÜN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Daha önce ise Hollanda, Endonezya, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Avusturya, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını, ciddi kan pıhtılaşması vakaları tespit edilmesi nedeniyle geçici olarak durdurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.