Almanya Başbakanı Scholz'dan İsrail'e çağrı: Uluslararası hukuka uyun Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklama yapan Scholz, İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi. Scholz ayrıca, Tel Aviv'in uluslararası hukuka göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

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AA & Ensonhaber

İsrail'in Refah'ta planladığı kara operasyonuna ilişkin endişeler artarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Tel Aviv'i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, Almanya olarak İsrail'in güvenliğine verdikleri desteği yineledi.

Diğer taraftan Scholz, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka saygı duymasını beklediklerinin de altını çizdi.

"İsrail'in kendisini savunma hakkı var"

Scholz, uluslararası siyasi ve askeri liderlerden oluşan bir dinleyici kitlesine konuşurken şöyle dedi:

İsrail'in kendi ülkesini savunma hakkı var. ABD'nin, Almanya'nın ve diğer pek çok ülkenin söylediği şey de bu.

Uluslararası hukuk çağrısı yaptı

Söylenmesi gereken meselelerde de "çok net" olduklarını belirten Scholz, şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerekiyor. Bugün gördüğümüzden daha fazlası... İkincisi, savaşın ele alınma şekli uluslararası hukuka göre olmalı.

Scholz: Endişelerimizi İsrail'e ilettik

İsrail'in Gazze saldırısı nedeniyle daha önce yerlerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon Filistinli, Refah'taki çadırlara sığınmış durumda.

Scholz, Refah konusundaki endişelerini İsrail'e ilettiğini ve onlara uluslararası hukuka uyma sorumluluklarını hatırlattığını sözlerine ekledi.