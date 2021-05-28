Euro
10.438
0.48%
Dolar
8.5954
1.14%
Altın
521.56
0.64%
Borsa
1.41
-0.39%
Bitcoin
313.719
-6.57%
EXEN Coin
34.20
-5.83%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İkinci kez aday olmak istiyorum

    Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Steinmeier, görevini bir dönem daha yürütmek istediğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.05.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İkinci kez aday olmak istiyorum

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in görev süresi, Şubat 2022'de dolacak.

    Steinmeier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "İkinci bir dönem için cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum." dedi.

    Koronavirüs salgınının ardından geleceğe giden yolda ülkeye eşlik etmek istediğini anlatan Steinmeier, salgının toplumda bölünmeye yol açmaması gerektiğini belirtti.

    "ERKENDEN AÇIKLAMAK İSTEDİM"

    Ülkenin önünde önemli bir genel seçim olduğuna dikkati çeken Steinmeier, geleceğin daha net görülebilmesi için söz verdiği gibi adaylık kararını erkenden açıklamak istediğini vurguladı.

    Steinmeier, "Bir cumhurbaşkanı siyasi yönü belirlemez, bunun çok iyi farkındayım ama köprüler kurabilir." diye konuştu.

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İkinci kez aday olmak istiyorum #1

    ALMANYA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ

    Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halkın oyuyla seçilmiyor. Cumhurbaşkanını Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) belirliyor.

    Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak seçimin Alman Federal Meclisi'nin şu anki 717 üyesi ile 16 eyaletten aynı sayıda delege katılarak 13 Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22 Mart 2017'de yemin ederek görevine başlamıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir