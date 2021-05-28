Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İkinci kez aday olmak istiyorum

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İkinci kez aday olmak istiyorum

Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Steinmeier, görevini bir dönem daha yürütmek istediğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in görev süresi, Şubat 2022'de dolacak.

Steinmeier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "İkinci bir dönem için cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum." dedi.

Koronavirüs salgınının ardından geleceğe giden yolda ülkeye eşlik etmek istediğini anlatan Steinmeier, salgının toplumda bölünmeye yol açmaması gerektiğini belirtti.

"ERKENDEN AÇIKLAMAK İSTEDİM"

Ülkenin önünde önemli bir genel seçim olduğuna dikkati çeken Steinmeier, geleceğin daha net görülebilmesi için söz verdiği gibi adaylık kararını erkenden açıklamak istediğini vurguladı.

Steinmeier, "Bir cumhurbaşkanı siyasi yönü belirlemez, bunun çok iyi farkındayım ama köprüler kurabilir." diye konuştu.

ALMANYA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SİSTEMİ

Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halkın oyuyla seçilmiyor. Cumhurbaşkanını Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) belirliyor.

Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak seçimin Alman Federal Meclisi'nin şu anki 717 üyesi ile 16 eyaletten aynı sayıda delege katılarak 13 Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22 Mart 2017'de yemin ederek görevine başlamıştı.