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    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, enerji tasarrufu çağrısı yaptı

    Enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmanın yollarını arayan Almanya'da vatandaşlara tavsiyede bulunuldu. Araba kullanmak yerine tren ve bisiklet gibi araçların kullanılması önerildi.
    • 15.04.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 11:25
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    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, enerji tasarrufu çağrısı yaptı

    Almanya, doğalgazının yüzde 55'ini, ham petrolünün yüzde 35'ini ve kömürünün yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyor.

    Berlin yönetimi, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak isterken, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin vatandaşlarına önerilerde bulundu.

    Halktan enerji tasarrufu yapmalarını istedi

    Habeck, Almanların, "Rus fosil yakıtlarından daha bağımsız hale gelmek için şimdiden enerji tasarrufu yapmaya başlamaları" gerektiğini söyledi.

    Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus gazını ve petrolünü satın almayı durdurma konusunda Avrupa'da baskı altına alınmış durumda. Moskova, Ukrayna'ya saldırılarını "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

    "Araba kullanmak yerine trene, bisiklete binin"

    Habeck, vatandaşlarının enerji tüketimini azaltmaları halinde Almanya'nın daha az bağımlı hale gelebileceğini ve mümkün olduğu durumlarda araba kullanmak yerine trenin veya bisikletin tercih edilebileceğini dile getirdi.

    Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Habeck, "Arabayla gidilmeyen her kilometre, Rusya'nın enerji kaynaklarından uzaklaşmayı kolaylaştırır. İklimi de koruruz." dedi.

    Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, enerji tasarrufu çağrısı yaptı #1

    İşverenlere "evden çalışma seçeneği sunun" çağrısı

    Reuters'ın haberine göre; Alman Bakan, bireysel enerji tüketiminin yüzde 10'unu azaltmanın mümkün olduğunu ifade etti ve işverenlerin işçilere evden çalışma seçeneği sunarak katkıda sunabileceğini vurguladı.

    Robert Habeck, "Mümkün olan her yerde, haftada bir veya iki gün evden çalışılabilir." diye ekledi.


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