Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
473.027
-1.60%
BTXN Coin
12.79
-3.39%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Almanya: G7, kömür kullanımına son vermeye öncülük edebilir

    Enerji ve İklim Bakanı Habeck, ekolojik dönüşümün hızlandığını söyledi. Habeck, hava kirliliğini azaltmak için öncü rol üstelenebileceklerini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya: G7, kömür kullanımına son vermeye öncülük edebilir

    G7 ülkeleri, küresel ısınmayla mücadele kapsamında kömür projelerine ilişkin finansmanları durdurmaya karar verdi.

    Söz konusu ülkelerden üst düzey yetkililer, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş için ortak hedefler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

    Kömür mesajı: G7 öncü rol üstlenebilir

    Almanya Enerji ve İklim Bakanı Robert Habeck, "G7, kömür kullanımını sona erdirmeye ve ulaşım sistemini karbondan arındırmaya öncülük edebiliriz." dedi.

    G7 üyeleri İngiltere, Fransa ve İtalya, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrik için kömür kullanımını durdurma konusunda belirli tarihler ortaya koydu.

    Ülkelerin belirlediği tarihler

    Almanya ve Kanada 2030 yılını hedeflerken, Japonya biraz daha zaman istiyor. ABD ise elektrik üretimi için fosil yakıt kullanımını sona erdirme tarihini 2035 olarak belirledi.

    Associated Press'in haberine göre, ortak tarihin belirlenmesi, diğer büyük kirleticiler için son tarih belirleme ve geçen yılki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde varılan anlaşma üzerinde uzlaşı konusunda baskı oluşturabilir.

    "Ekolojik dönüşüm hızlandı"

    Habeck, meselenin önümüzdeki ay Almanya'nın Elmau kentinde yapılacak G7 Liderleri Zirvesi'ne ve ardından bu yıl içinde 20 lider ve yükselen ekonomiler Grubu toplantısına taşınabileceğini söyledi.

    Alman Bakan, "Şu anda gördüğümüz şey, ekolojik dönüşümün hızlanmasıdır." diye ekledi.

    Almanya: G7, kömür kullanımına son vermeye öncülük edebilir #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    'Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz'
    Gündem

    'Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz'

    Ancelotti: Sadece İstanbul'da kaybettim
    Dünyadan futbol

    Ancelotti: Sadece İstanbul'da kaybettim

    Görüş Bildir