Almanya: G7, kömür kullanımına son vermeye öncülük edebilir

Enerji ve İklim Bakanı Habeck, ekolojik dönüşümün hızlandığını söyledi. Habeck, hava kirliliğini azaltmak için öncü rol üstelenebileceklerini belirtti.

G7 ülkeleri, küresel ısınmayla mücadele kapsamında kömür projelerine ilişkin finansmanları durdurmaya karar verdi.

Söz konusu ülkelerden üst düzey yetkililer, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya gelerek, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş için ortak hedefler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Kömür mesajı: G7 öncü rol üstlenebilir

Almanya Enerji ve İklim Bakanı Robert Habeck, "G7, kömür kullanımını sona erdirmeye ve ulaşım sistemini karbondan arındırmaya öncülük edebiliriz." dedi.

G7 üyeleri İngiltere, Fransa ve İtalya, önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrik için kömür kullanımını durdurma konusunda belirli tarihler ortaya koydu.

Ülkelerin belirlediği tarihler

Almanya ve Kanada 2030 yılını hedeflerken, Japonya biraz daha zaman istiyor. ABD ise elektrik üretimi için fosil yakıt kullanımını sona erdirme tarihini 2035 olarak belirledi.

Associated Press'in haberine göre, ortak tarihin belirlenmesi, diğer büyük kirleticiler için son tarih belirleme ve geçen yılki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde varılan anlaşma üzerinde uzlaşı konusunda baskı oluşturabilir.

"Ekolojik dönüşüm hızlandı"

Habeck, meselenin önümüzdeki ay Almanya'nın Elmau kentinde yapılacak G7 Liderleri Zirvesi'ne ve ardından bu yıl içinde 20 lider ve yükselen ekonomiler Grubu toplantısına taşınabileceğini söyledi.

Alman Bakan, "Şu anda gördüğümüz şey, ekolojik dönüşümün hızlanmasıdır." diye ekledi.