Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Göçmen iş gücüne ihtiyacımız var

Alman Bakan, iş gücü açığını kapatmak için göçmen dostu politika izleyeceklerini ifade etti.

Almanya, iş gücü eksikliğini giderme konusunda ülkeye göçmen kabulünün hesaplarını yapıyor.

Almanya Federal İş Ajansı (BA) Başkanı Detlef Scheele, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Her yıl 400 bin göçmene ihtiyacımız var." tespitinde bulunmuştu.

İŞ GÜCÜ İÇİN GÖÇMEN ÇAĞRISI

Scheele, ihtiyaç duydukları alanları açıklarken, "İklimlendirme teknisyenlerine, lojistik uzmanlara ve akademisyenlere ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser da önemli ölçüde göçmen iş gücüne ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"ENTEGRASYON ÜLKESİ OLMALIYIZ"

Deutsche Welle'in aktardığına göre, Faeser, "göçmen dostu" siyaset izleyeceklerini belirterek, Almanya'nın göç ülkesi olduğunu kaydetti ve ekledi: "Artık iyi bir entegrasyon ülkesi de olmalıdır."

Yasal göçü teşvik etmeleri gerektiğini belirten Alman Bakan, ülkedeki göçmenlerin Almanya vatandaşlığına geçiş yapmalarına ilişkin sürecin kolaylaştırılması gerektiğini de savundu.

"İSLAMİYET ALMANYA'NIN PARÇASI"

Faeser, "İş gücü göçünü kolaylaştırmalıyız. Kalamayacak olanların geri gönderilmesini ve gönüllü olarak ayrılmasını da teşvik etmek istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Faeser, İslamiyet’i Almanya’nın bir parçası olarak gördüğünü sözlerine ekledi.